популярные категории

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о компании

Компания "Микрон" предлагает Вашему вниманию тысячи наименований высокоточного измерительного, металлорежущего инструмента, шарико-винтовых передач, а так же слесарно-монтажного инструмента, калибров нефтяного и общепромышленного назначения.
Мы представляем инструмент таких брендов как Micron, ЧИЗ, Ситомо, Shan, Mitutoyo, Mahr, Bosch и других известных производителей.
Это продукция высокого уровня, отвечающая всем требованиям качества, надежности и долговечности.
Нашу продукцию используют на машиностроительных, металлообрабатывающих предприятиях, предприятиях атомной отрасли, а так же в нефтедобыче и многих других сферах промышленности.
Компания объединяет 3 производства и осуществляет поставки продукции по всей территории России.

16лет на рынке сегодня 3производства
35товарных
категорий		 Перейти в раздел
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ООО "Микрон" находится в процессе постоянного развития и стремится увеличить свою долю рынка измерительного инстурмента. Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество и заинтересованы в ответственных и внимательных сотрудниках. Опыт работы в продажах и сфере b2b, конечно же приветствуется, но это не обязательное условие. Если Вы способный и заинтересованы в работе у нас, мы так же рассмотрим Вашу кандидатуру.
Все работники оформляются согласно ТК РФ.

статьи

16.07.20

Штангенциркули

14.07.20

ШВП
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новости

11.03.20

С 8 марта!

25.02.20

С Днем Защитника Отечества!

16.04.19

скидка 40% на измерительный инструмент бренда KINEX

27.06.18

На нашем складе новое поступление микрометров гладких цифровых МКЦ производства компании Micron!

Куценко Андрей

Лучший менеджер
месяца

+7 (499) 380-86-02
доб.5376

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