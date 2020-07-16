популярные категории

Компания "Микрон" предлагает Вашему вниманию тысячи наименований высокоточного измерительного, металлорежущего инструмента, шарико-винтовых передач, а так же слесарно-монтажного инструмента, калибров нефтяного и общепромышленного назначения. Мы представляем инструмент таких брендов как Micron, ЧИЗ, Ситомо, Shan, Mitutoyo, Mahr, Bosch и других известных производителей. Это продукция высокого уровня, отвечающая всем требованиям качества, надежности и долговечности. Нашу продукцию используют на машиностроительных, металлообрабатывающих предприятиях, предприятиях атомной отрасли, а так же в нефтедобыче и многих других сферах промышленности. Компания объединяет 3 производства и осуществляет поставки продукции по всей территории России.

ООО "Микрон" находится в процессе постоянного развития и стремится увеличить свою долю рынка измерительного инстурмента. Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество и заинтересованы в ответственных и внимательных сотрудниках. Опыт работы в продажах и сфере b2b, конечно же приветствуется, но это не обязательное условие. Если Вы способный и заинтересованы в работе у нас, мы так же рассмотрим Вашу кандидатуру.

Все работники оформляются согласно ТК РФ.