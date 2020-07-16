популярные категории

ПОСТАВКИ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО
ИНСТРУМЕНТА
На промышленные предприятия
от производителя
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о компании
Компания "Микрон" предлагает Вашему вниманию тысячи наименований высокоточного измерительного, металлорежущего инструмента, шарико-винтовых передач, а так же слесарно-монтажного инструмента, калибров нефтяного и общепромышленного назначения.
Мы представляем инструмент таких брендов как Micron, ЧИЗ, Ситомо, Shan, Mitutoyo, Mahr, Bosch и других известных производителей.
Это продукция высокого уровня, отвечающая всем требованиям качества, надежности и долговечности.
Нашу продукцию используют на машиностроительных, металлообрабатывающих предприятиях, предприятиях атомной отрасли, а так же в нефтедобыче и многих других сферах промышленности.
Компания объединяет 3 производства и осуществляет поставки продукции по всей территории России.
|16лет на рынке
|сегодня
|3производства
|35товарных
категорий
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Все работники оформляются согласно ТК РФ.
новости
11.03.20
С 8 марта!
25.02.20
С Днем Защитника Отечества!
16.04.19
скидка 40% на измерительный инструмент бренда KINEX
27.06.18
На нашем складе новое поступление микрометров гладких цифровых МКЦ производства компании Micron!
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месяца
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Выставление счета в день заказа. Четкое соблюдение сроков отгрузки.
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